شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قناة الحياة تعرض حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية على الهواء مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض بعد قليل قناة الحياة حصريا حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، والتي تحمل اسم الموسيقار سيد درويش، ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من رموز الموسيقى ومن بينهم الكينج محمد منير والموسيقار صلاح الشرنوبي والدكتورة إيناس عبد الدايم، والمطرب التونسي لطفي بوشناق وغيرهم من النجوم وصناع الأغنية.

ويحيى الحفل الافتتاحي المطرب الكبير مدحت صالح، والتونسي لطفي بوشناق، السورية لينا شماميان ومحمد محسن وأحمد درويش.

ومن المقرر أن يحيى عدد كبير من المطربين والفرق الموسيقية المهرجان طوال لياليه بداية من اليوم وعلى مدار أسبوعين، ومن أبرز المطربين المشاركين هاني شاكر، علي الحجار، الموسيقار عمر خيرت، تامر عاشور، أحمد سعد وغيرهم من النجوم.