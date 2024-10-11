هل يلمح مخرج فيلم "Joker 2" لتسبب ليدي جاجا في الهجوم على فيلمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرج المخرج الأمريكي تود فيليبس عن صمته بعد الانتقادات اللاذعة التي طالت فيلمه "Joker: Folie a Deux" الذي يعرض حاليًا بدور العرض الأمريكي والعالمي متصدرًا شباك التذاكر بما يقرب من 120 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه.

وعلق فيليبس على هجوم العديد من النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيلمه "Joker 2" وكونه لم يضف جديدًا لأحداث جزئه الأول عام 2019 وإنه قام بالعديد من التعديلات حتى أصبح الفيلم من نوعية الأفلام الموسيقية وابتعد تمامًا عن قصة الفيلم الأصلية، وهو ما سبب إزعاجًا للعديد من جمهور شخصية القصص المصورة الأشهر "Joker".

وقال تود فيليبس في تصريحات لموقع "The Hollywood Reporter" أنه لا يريد التعامل مرة أخرى مع شركة "DC" وهي الشركة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بشخصية الشرير "Joker"، وعن معاودة التعامل مرة أخرى مع شركة "Warner Bros." الشركة المنتجة للفيلم، كشف أنه ليس هناك تفكير في إنتاج وإخراج جزء ثالث من سلسلة أفلامه "Joker" التي أخرج جزئه الأول عام 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار حول العالم.

كما تحدث فيليبس أن هناك مشهد تم حذفه لبطلة الفيلم ليدي جاجا من أحداث الفيلم في نسخة عرضه النهائية، تضمن الفيلم تقبيل ليدي جاجا بشخصيتها "هارلي كوين" امراة في مجموعة المتظاهرين خارج قاعة المحكمة، مؤكدًا أن جاجا ارتجلت هذا المشهد وانه لم يكن مناسبًا ضمن أحداث الفيلم واضطر إلى حذفه في النهاية، وسط إشارة العديد من جمهور الفيلم، أن تود فيليبس يلوم ليدي جاجا على فشل الفيلم بطريقة غير مباشرة.

فيلم "Joker: Folie a Deux" يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم "Joker" الذي طرح تجاريًا عام 2019 وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل موسيقى تصويرية"، كما حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية تقدر بـ 55 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

أول ظهور لـ مها أحمد مع زوجها بعد حديثها عن "زوجته الثانية" (فيديو)

يسرا اللوزي وجميلة عوض في حفل زفاف مريم الخشت (صور)