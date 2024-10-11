لمياء زايد من مهرجان الموسيقى العربية: يبقى الإبداع دستورا للحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ألقت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين، كلمة في حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح النافورة اليوم الجمعة 11 أكتوبر.

ووجهت لمياء في كلمتها التحية لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور خالد داغر مدير المهرجان، وقالت "يبقى الإبداع دستورا للحياة، ونجتمع اليوم لفتح أبواب جديدة من الابتكار والتجديد، فالمهرجان فرصة فريدة تجمع تحت سقف واحد باحثين وفنانين من مختلف أنحاء العالم العربي".

وتابعت "ظل مهرجان ومؤتمر الموسيقى أحد مفردات منظومة الثقافة المصرية، ولعب دورا في إحياء أعمال غنائية"، وتمنت دورة جديدة ناجحة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح يشهد تكريم عدد كبير من الشخصيات الغنائية المؤثرة، بينهم: اسم الفنان الراحل أحمد الحجار، اسم الشاعر الراحل حسين السيد، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، "الكينج" محمد منير، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الأسبق.