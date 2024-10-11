"السحب على سيارة فارهة".. تركي آل الشيخ يشوق الجمهور للدورة الخامسة من "موسم الرياض"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للدورة الخامسة من فعاليات "موسم الرياض" المقرر إقامتها في الفترة من 12 أكتوبر وحتى نهاية فبراير لعام 2025.

نشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أوضح خلاله أنه في طريقه لحضور المؤتمر الخاص بـ "موسم الرياض" لاستكمال باقي التحضيرات من أجل حفل الافتتاح الذي وصفه بأنه سيكون "عالمي"، إلى جانب الكشف عن العديد من الفعاليات منها الرياضية والفنية منها نزال خاص بالنساء لأول مرة على أرض المملكة العربية السعودية.

وعلق تركي: "أنا الآن طالع لمؤتمر افتتاح موسم الرياض بكرة، إن شاء الله بيصير الافتتاح عالمي، عندنا حفل غنائي وعندنا واحد من أقوى كروت الملاكمة في التاريخ حوالي 76 نزال، وأول نزال للنساء في تاريخ المملكة العربية السعودية في الملاكم، كعادة المملكة العربية السعودية وكعادة موسم الرياض وبعدها بطلع جولة اشوف الاستعدادات للافتتاح يوم الأحد ان شاء الله وان شاء الله تعجبكم".

واستكمل: "بوليفارد وورلد بيصير فيه مفاجأت أنا متحمس أشوفها، انتظركم بكرة إن شاء الله في المملكة أرينا تنورونا وسحب السيارة الفارهة بكرة للفائز أو الفائزة المحظوظة من جمهورنا العزيز إن شاء الله يفوز فيها واحد سعودي أو سعودية بإذن الله، يلا ننتظركم وشوفوا بعد شوي مراسم المؤتمر لملاكمة بكرة، استعراض حزام بطل بلا منازع، يازين الرياض على هذا الوقت، الرياض أحلى مدينة في العالم، أشوفكم على خير استعدوا لموسم تاريخي كله مفاجأت والمرة دي بقولكم تعالوا، يلا انبسطوا إن شاء الله، ان شاء الله نقضي شتوية سعيدة للجميع، أشوفكم على خير".

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر الجاري حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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