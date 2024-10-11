خالد داغر: مهرجان الموسيقى العربية داعما للأشقاء ودورته الجديدة تربط الماضي بالحاضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية، كلمات حفل افتتاح الدورة الثانية والثلاثين، المُقام على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر.

ورحب داغر بالحضور وهنأهم بالدورة الجديدة، ووجه التحية لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس دار الأوبرا المصرية لمياء زايد، وقال "نؤمن بدور الفن وتأثيره الجاد في نشر المحبة والسلام، المهرجان هذا العام داعما للأشقاء، وتحمل هذه الدورة اسم الموسيقار سيد درويش الذي يعد نموذجا إذ كانت أغانيه ملهمة للشارع المصري في قضيته الوطنية".

وأضاف "إن تولي إدارة المهرجان ليس بالأمر الهين بالنسبة لي، فهو أعرق المهرجانات العربية، أقيمت دورته الأولى عام ١٩٣٢، واحتشد وقتها فيه عدد من المؤرخين من مختلف الثقافات ومستشرقين وفنانين عرب وفرق تمثل الأقطار العربية،

ووضعت هدفا في الدورة الجديدة هو ربط الماضي بالحاضر ليحدث تواصل بين الأجيال ويعود كل شيء لأصله وجذوره".

واختتم "حرصت على اختيار أصوات تخدم هذه الفكرة، واخترنا مجموعة أصوات من كبار نجوم الغناء في عالمنا العربي إلى جانب الأصوات الشابة، والتاريخ يشهد أن مصر احتضنت وأرست قواعد المجد الفني".

جدير بالذكر أن المهرجان يشهد الليلة تكريم ١٩ شخصية أثرت الفن والموسيقى العربية، بينهم اسم الشاعر الراحل حسين السيد، واسم الفنان الراحل أحمد الحجار.