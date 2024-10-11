بحضور لطيفة ومدحت صالح.. بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 هذا العام وسط حضور عدد كبير من أبرز الموسيقيين والمطربين من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي وذلك في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتورة لمياء أبو زيد رئيس دار الأوبرا المصرية، وتمتد الفعاليات حتى يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان مدحت صالح، والفنانة لطيفة، حيث تبدأ الفعاليات في ساحة الأوبرا بعرض يقدمه شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر، ويلي ذلك افتتاح وزير الثقافة معرض الخط العربي للفنانين المكرمين خليفة أحمد الشيمي ومحمد حسن أحمد بقاعة صلاح طاهر.

ومن داخل مسرح النافورة تبدأ مراسم الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر، وكلمة لرئيس المهرجان والمؤتمر، ثم يلقي وزير الثقافة كلمته ويعلن انطلاق الفعاليات التي تستمر على مدار 14 يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية" وفي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتضم 47 حفلا بمشاركة 113 فنانا منهم 76 مطربا ومطربة.

ويكرم وزير الثقافة ورئيسة الأوبرا 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي وفنان الخط العربي محمد حسن أحمد (مصر)، الأستاذة الدكتورة إنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبدالفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين(مصر)، عازف الكولة عبدالله حلمي (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان)، النجم محمد منير، الدكتورة إيناس عبدالدايم (وزير الثقافة الأسبق).

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