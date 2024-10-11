"أهداه ساعة ثمينة"..بلوجر إسرائيلي ينشر مجموعة صور مع حسين الجسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثار الفنان الإماراتي حسين الجسمي جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول مجموعة صور تجمعه ببلوجر إسرائيلي يدعى إيتزيك بلاس والذي كشف عن مقابلته الجسمي في دبي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر البلوجر الإسرائيلي صور مقابلته الفنان حسين الجسمي، وكشف خلالها عن إهدائه ساعة قيمة خلال زيارته للجسمي في برج العرب وعلق: "شرفت بمقابلة المغني الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب بدبي، شكرًا على وقتك، وطيبتك، وقلبك المتواضع".

وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن هوية هذا البلوجر الإسرائيلي، ليكتشف الجمهور أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم خلالها بالتصوير مع فنان عربي وكان آخرهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في لقاء جمعهما سويًا بشهر فبراير من العام الماضي وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات واتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ومن جانبه لم يعيد الفنان حسين الجسمي نشر الصور التي تجمعه بالمدون الإسرائيلي عبر أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعلق على المقابلة.

كشف الفنان حسين الجسمي عن عودته لغناء تترات المسلسلات الخليجية بعد غياب، حيث عرض الفنان بصوته عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية تتر مسلسل "فعل ماضي"، وظهر بالفيديو أبطال العمل وهم يستمعون لأغنية التتر لأول مرة بصوت حسين الجسمي.

يذكر أن حسين الجسمي يحيي حفلًا غنائيًا في دبي بعنوان "جلسات مومنتس" يومي 28 و29 نوفمبر المقبل ضمن احتفالات عيد الاتحاد وسط عدد من نجوم الفن الخليجي وتقديم عروض موسيقية مميزة.

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