بالفيديو.. بيتر ميمي يكشف كواليس ولقطات جديدة من مسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج بيتر ميمي عن مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، أظهر خلاله كواليس جديدة من مسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة بمختلف أنحاء الوطن العربي.

وأوضح بيتر ميمي كم المشقة التي عانى منها فريق عمل الفيلم في ظل ظروف تصوير قاسية بين عدد من المحافظات المصرية إلى جانب سفره لعدد من الدول الأوروبية والآسيوية وعلق: "تصوير 124 يوم بين القاهرة والفيوم والسويس ومالطا وكازاخستان، شهرين تدريب للخيول من نزلة السمان".

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في القرن الـ 11 حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان أحمد عيد، الفنان نيقولا معوض، الفنان إسلام جمال، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة سوزان نجم الدين، تأليف عبد الرحيم كمال.

نجح "بيتر ميمي" مؤخراً في حجز مقعداً كأحد المخرجين الشباب الواعدين في مصر خلال السنوات الماضية، وتعاونه مع عدد كبير من أهم وأبرز نجوم السينما والدراما التليفزيونية كان أبرزها مسلسل "كلبش" عام 2017، مروراً بمسلسل "الاختيار" عام 2020، ومؤخراً بفيلم "شلبي" عام 2023 بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

يذكر أن بيتر ميمي يشارك في العملية الإخراجية لعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "مملكة الحرير" الذي يتعاون خلاله مرة أخرى مع الفنان كريم عبد العزيز.

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