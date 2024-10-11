"لو قعدنا لبكرة مش هنسجل".. الحلفاوي يعلق على الشوط الأول للمنتخب المصري وموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري لكرة القدم التي تجمعه مساء اليوم الجمعة بمنتخب موريتانيا وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.

ونشر الحلفاوي تعليقه على الشوط الأول عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "لو قعدنا لبكرة أمام هذا الدفاع المنظم مش هنسجل إلا بالتناقل السريع من لمسة واحدة أو إجادة تسديد".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، منها مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، إلى جانب تعليقه على مباريات المنتخب المصري ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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