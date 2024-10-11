درة تنشر أحدث جلسة تصوير على حمام السباحة .. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ظهرت درة في جلسة التصوير وهي ترتدي فستان أسود أنيق خطفت به الأنظار من أمام حمام السباحة، وحازت جلسة التصوير على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "قمر والله، الجمال كله، متألقة دايمًا، ربي يحفظك ويحميكي".

تنتظر الفنانة درة عرض أحدث أعمالها التلفزيونية هذا العام بعنوان "الذئب" بطولة الفنان هاني سلامة والمقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن درة انتهت مؤخرًا من إخراج أول أفلامها وهو الفيلم الوثائقي "وين صرنا" عن حياة أسرة فلسطينية من غزة، ومن المقرر مشاركته بعدد من المحافل السينمائية العالمية.

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