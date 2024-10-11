شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان الموسيقى على موعد مع الموسيقار عمرو سليم الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يحيي الموسيقار وعازف البيانو الكبير عمرو سليم، يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح النافورة، حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.



عمرو سليم

الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وبدأ بالعزف على آلة الأكورديون، وبعد 5 سنوات اختار آلة البيانو ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها: أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية.

التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربع سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقت ذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجي، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربي ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغاني التي تم نسيانها، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.

ويحيى كل من النجم مدحت صالح والفنان التونسى لطفى بوشناق والفنانة السورية لينا شاماميان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور خالد داغر مدير المهرجان.

كما يتضمن حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية عرضًا لفيلم تسجيلي يستعرض حياة الموسيقار خالد الذكر سيد درويش يتبعه فقرة موسيقية يقدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش، ثم فقرة غنائية.