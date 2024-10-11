شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مميز لعمالقة الغناء.. عيد ميلاد الهضبة وتكريم الكينج وحفل كبير لأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد، اليوم، حالة مختلفة ومميزة على الوسط الفني وخاصة الغنائي، حيث يحتفي الجمهور المصري بعمالقة الغناء المصري بشكل مختلف، بداية من الهضبة عمرو دياب مروراً بالكينج محمد منير وختامه بالنجمة أنغام، ليتصدر أسماء الثلاثي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى.

عمرو دياب

يحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده اليوم الجمعة 11 أكتوبر، وهو أكثر الفنانين الذى استطاع أن يحافظ على مكانته في قلوب الجمهور في مختلف أنحاء العالم وأصبح نجما لكل الأجيال مع تطور الزمن والتطور الذى تشهده الأغنية المصرية.

محمد منير

يشهد، اليوم الجمعة، تكريم الكينج محمد منير في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك لمساهمته في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، كما يشهد المهرجان تكريم 18 مبدع آخر بجانب الكينج محمد منير.

أنغام

تحيى الفنانة الكبيرة أنغام حفلاً غنائيًا ضمن حفلات ليالى مصر، اليوم الجمعة، داخل المتحف المصري الكبير، وهو الحفل الذى شهد حجز تذاكر بشكل كبير من جمهورها من خلال شركة "تذكرتى"، التي كشفت عن ليلة إضافية للنجمة أنغام يوم السبت 12 أكتوبر بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على حضور حفلها.