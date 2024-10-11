شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة أخيرة لأطفال مركز تنمية المواهب قبل بدء حفلهم بمهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الآن أطفال مركز تنمية المواهب البروفة الأخيرة قبل بدء حفلهم، اليوم، الذى سيقام قبل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى مدخل الأوبرا بقيادة المايسترو محمد عبد الحميد.



أطفال مركز المواهب

ويشهد حفل الافتتاحية تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن احمد (مصر) ، الأستاذة الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين(مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن ، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب) ، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان) ، النجم محمد منير، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ( وزير الثقافة الأسبق) .

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.