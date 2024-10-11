شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك دكتورة تمتلك مركز تجميل خلال أحداث مسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

تجسد النجمة صبا مبارك شخصية دكتورة تجميل وتمتلك مركزا للتجميل، خلال أحداث مسلسل وتر حساس الذى تواصل تصوير مشاهده الأخيرة تمهيدًا لعرضه على قناة ON يوم 27 من شهر أكتوبر الجارى ضمن أعمال موسم الشتاء على قنوات المتحدة، حيث تقدم صبا بطولة العمل بمشاركة إنجى المقدم، محمد علاء، هيدى كرم.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر صبا مبارك قدمت فى رمضان الماضي "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.