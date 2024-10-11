صور نادرة في الجيش وفترة الشباب.. رواد "السوشيال ميديا" يهنئون عمرو دياب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص جمهور النجم عمرو دياب على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 63، وقام عدد كبير منهم بكتابة معايدات تهنئة لعمرو دياب عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من فترات مختلفة من حياته بداية من طفولته مرورًا بأداء الخدمة العسكرية وفترة شبابه حتى وصوله للشهرة والنجومية.

وجاءت التعليقات: "عمرو ذكريات الطفولة مهما اتكلم ما أقدر أوفيه يا ناس أعشق أغانيه وكل أغنية لها ذكرى وحالة عشق خاصة فيها، الأسطورة الحية والمتجددة وصاحب التاريخ الفني العظيم الذي لا يشبه أحدًا ويصعب جدًا تكراره، كل أمنيات الصحة والنجاح الدائم له.

عمرو دياب مواليد 11 أكتوبر 1961، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة في عام 1982 إلى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، سجل عام 1983 أول أغنية بعنوان "الزمن"، ليطلق أول ألبوماته الغنائية بعنوان "يا طريق"، واكتشفه بعدها الموسيقار الكبير هاني شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، تخرج في المعهد وطرح ألبومه "هلا هلا" عام 1985، قدم ما يقرب من 40 ألبومًا تعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية كشف مؤخرًا عن إقامة حفل ضخم للنجم عمرو دياب احتفالًا بمسيرته الغنائية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من "موسم الرياض" وذلك نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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