بالصور- سامح حسين يهنئ بناته على فوزهن بـ 3 ميداليات ذهبية في التايكوندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان سامح حسين على تهنئة بناته على فوزهن بـ 3 ميداليات ذهبية ضمن بطولة الجمهورية للتايكوندو وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر سامح حسين صور من احتفاله بالفوز وعلق عليها: "النهاردة كانت بطولة الجمهورية للتايكوندو وربنا كرمنا بـ 3 ميداليات ذهبية، البطلة مريم سامح ميدالية ذهبية للفردي، والبطلة فاطمة سامح ميدالية ذهبية فردي وميدالية جماعية".

عرض للفنان سامح حسين مؤخرًا مسرحية "عامل قلق" وشاركه البطولة عدد من المواهب الصاعدة منها سمر علام، محمد يوركا، محمد صفاء، تأليف إسلام إمام، قصة وتأليف وأشعار محمد زناتي، إخراج إسلام إمام، تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول باسم الذي يلتقي مصادفة بنادية وبسبب مفارقة غير مقصودة يحصلان على جائزة مالية من أحد البرامج التلفزيونية، ويقرر باسم استغلال المبلغ في إنشاء تطبيق لحل مشاكل الناس وإنقاذهم من القلق.

يذكر أن آخر مشاركات سامح حسين السينمائية كانت بفيلم "ساوندتش عيال" وشاركه البطولة نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، تأليف طارق رمضان، إخراج هاني حمدي وعرض في شهر أغسطس الماضي.

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