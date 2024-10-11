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بالصور.. "نجوم هوليوود في الرياض".. محمد كريم مع ويل سميث من منتدى الأفلام السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد كريم على حضور فعاليات النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي الذي يقام في الرياض وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

نشر محمد كريم صور تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث من كواليس المنتدى عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "في الرياض، المملكة العربية مع الأسطورة ويل سميث من منتدى الأفلام السعودي".

وكان من ضمن المتواجدين الفنان أكرم حسني الذي نشر صور أيضًا مع ويل سميث وأعرب عن سعادته بمقابلته وعلق: "تشرفت بوجودي في النسخة الثانية لمنتدى الأفلام السعودي بالرياض بحضور نخبة من الفنانين والمنتجين من جميع أنحاء العالم والاستمتاع بجلسة حوارية للنجم العالمي ويل سميث".

شارك الفنان محمد كريم مؤخرًا بعدد من الأعمال السينمائية مع أبرز النجوم في هوليوود منها فيلمه الأول مع النجم نيكولاس كيدج بعنوان "A Score to Settle" عام 2019، إلى جانب فيلم الأكشن "A Day to Die" بطولة النجم بروس ويليس عام 2022

يذكر أن محمد كريم يشارك بعدد من الأعمال السينمائية في هوليوود خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والدراما "Iron Ribbon"، وفيلم الرعب والإثارة "Book of Chaos".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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