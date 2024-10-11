"أنا بنت آخر بيه في مصر".. شيرين رضا تروج لفيلم "وداعا حمدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن شخصيتها بفيلم "وداعا حمدي" المقرر طرحه بالسينمات قريبا.

ونشرت شيرين، بوسترها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا عارفة.. عارفة حمدي الدسوقي بنت آخر بيه حقيقي في مصر".

تدور أحداث فيلم "وداعًا حمدي" في إطار لايت كوميدي، ويعتبر التجربة الإخراجية الأولى لـ محمود زهران بعد مشاركته خلال الفترة الماضية كمخرج منفذ بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية كان أبرزها فيلم "هيبتا" عام 2016، فيلم "الضيف" عام 2019، مسلسل "سفاح الجيزة" عام 2023، مسلسل "بالطو"، وفيلم "أنا لحبيبي".

يشارك ببطولة فيلم "وداعًا حمدي" عدد من النجوم وهم بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، وآخرين، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.

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