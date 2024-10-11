نورهان مع محمد صبحي في كواليس مسرحية "فارس يكشف المستور" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة نورهان شعيب، عن مشاهدتها العرض المسرحي "فارس يكشف المستور" بطولة الفنان الكبير محمد صبحي وتعرض على مسرح مدينة سنبل وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت نورهان، صور من كواليس المسرحية، وظهرت خلالها مع الفنان محمد صبحي وعدد من فريق العمل، وأشادت خلالها بالعرض وتفاصيله، كما قامت بتوجيه الشكر والتهنئة لفريق العمل.

وعلقت نورهان عقب مشاهدة العرض: "المسرحية الجديدة بديعة، أنصح كل الناس بالذهاب مرارًا وتكرارًا وتكرارها لأن مرة مش كفاية من جمالها وجمال أداء الأستاذ وابداعه، وقد ايه كل الزملاء اللي جنب الأستاذ أبدعوا حقيقي وأثروا فيا جدًا ومتعة بصرية وعاطفية، وقد ايه أصواتهم جميلة وتمثيلهم صادق ويمس القلب".

وأضافت: "ألف ألف مبروك لكل من شارك في هذا العمل الراقي وعلى رأسهم أستاذي الغالي البطل والمبدع، ثم أهنئ بشكل خاص صديقتي الغالية الفنانة المتميزة ميرنا وليد اللي أبدعت حقيقي في التمثيل والغناء والتعبير الحركي وخليتني أبكي ولأني عارفة هي بذلت مجهود قد ايه، أحب أطمنها ان تعبك باين وطالع بنتيجة فوق الخيال".

وكان الفنان محمد صبحي، قد كشف عن تفاصيل مسرحية "فارس يكشف المستور" خلال تواجده ضيفًا على برنامج "نظرة" تقديم الإعلامي حمدي رزق المعروض على قناة "صدى البلد"، وقال أن المسرحية تتضمن وصية شخصية حافظ وهي إحدى شخصيات مسلسل "فارس بلا جواد" الذي تم عرضه عام 2002.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نورهان كانت بمسلسل "أسيل" عام 2023.

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