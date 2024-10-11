عيد ميلاد عمرو دياب| إنجازات وجوائز عالمية في تاريخ الهضبة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل النجم عمرو دياب، بعيد ميلاده اليوم، الجمعة، ويعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، تميز بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه وحققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية.

وتستعرض بوابة الخليج 365، لمتابعيها خلال السطور الآتية أهم المحطات في حياة عمرو دياب.

حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون.

حصل الهضبة على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها: "جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و 2002، و 2007، و 2014.

يعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيله كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

في عام 2019 حقق المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق الموسيقى "أنغامي"، ووصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و 500 ألف مستمع.

يعد أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، وعرض تطبيق سبوتيفاي صورته على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك، والتي تُعّد إحدى المعالم السیاحیة الشهیرة في المدينة.

المشاركات الدولية

أول لقاء للهضبة مع العالمية كان من خلال دورة الألعاب الإفريقية عام 1991، حيث اختير ليغني في حفل افتتاح الدورة أغنيته الشهيرة "أفريقيا" بالعربية والإنجليزية والفرنسية.

ألبوم "نور العين" عام 1996، الذي حقق أعلى المبيعات في سوق الكاسيت في الشرق الأوسط، ودوّى نجاحه عالميًا أيضًا مع النسخة الإنجليزية منه والتي حملت اسم "حبيبي" التي أثارت ضجة في عديد من دول العالم مثل الهند وفرنسا وإيران وباكستان والأرجنتين وأفغانستان وتشيلي وجنوب أفريقيا، وصارت أشهر أغاني الرقص في صالات الديسكو في أوروبا.

نال ثلاث جوائز دفعة واحدة في المهرجان العربي السنوي، وجاء التتويج العالمي في حفل الميوزك أوورد في مايو 1998 في موناكو، في حضور العديد من نجوم العالم مثل سيلين ديون وستيفن سيغال وباكستريت بويز.

بدأ تعاونه مع المطربين العالميين، فغنّى مع المطرب الجزائري الشاب خالد أغنية "قلبي"، وغنى مع المطربة اليونانية أنجيلا ديميتريو أغنية "أنا بحبك أكتر".