شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يكشف لـ الخليج 365 حكايات يوسف شاهين وكمال الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل، الذى ولد زى النهارده فى الـ11 من شهر أكتوبر، واستطاع أن يسطر اسمه بحروف من ذهب كأحد أهم علامات الموسيقى فى تاريخها رغم أنه لم يكن يكتب على نوتة موسيقية، وهو ما عكس عبقرية متفردة.

المخرج الكبير يسرى نصر الله تحدث عن مواقف شاهدها بعينه جمعت بين المخرج الراحل يوسف شاهين والموسيقار كمال الطويل، قال فيها إنهما ورغم كونهما صديقان بصورة كبيرة إلا أن الطابع الذى كان يغلب على علاقتهما كان خناق طول الوقت.

يسري نصر الله وأثناء ندوته بمقر الخليج 365 قال عن ذلك: "كنت ببقى قاعد عند شاهين في المكتب وألاقى داخل كمال الطويل بيزعق بصوت جهوري جداً، وأحياناً يشتم ويردوا على بعض ومن كتر المناكفة بينهم كنت أحيانا أقول ليوسف شاهين هو إنت ليه مستحمل الراجل ده".

واستكمل يسري نصر الله عن ذلك : "فاجأنى شاهين وقالى علشان موهوب فلازم استحمله، وكان ده السطر المهم بالنسبة ليا، إن الموهوب لازم نستحمله".

جدير بالذكر أن كمال الطويل التقى فى أغانيه مع كبار المطربين الذي لحن لهم، فخلال عدد قليل من الأغانى اشترك مع أم كلثوم، مثل "لغيرك ما مددت يدا"، و"غريب على باب الرجاء"، لكن أشهر أغنية "والله زمان يا سلاحى".

كما كون كمال الطويل والعندليب عبد الحليم حافظ ثنائيا مميزا في عالم الموسيقى، وذلك بعدما اشتركا معاً في 56 أغنية منها "الحلو حياتي"، "هى دى هي"، “قولوله الحقيقة"، "بتلومونى ليه"، "فى يوم فى شهر فى سنة".