شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أنور وجدى.. صاحب العلامات المضيئة بالسينما المصرية ممثلا ومنتجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 11 من شهر أكتوبر مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير أنور وجدى الذى ولد زى النهارده، ورغم وفاته في سن صغيرة إلا أنه ترك إرثًا فنيًا كبيرًا بموهبته الكبيرة، الذى صنف بسببها كواحد من أهم فناني في تاريخ السينما المصرية، فقد شارك فى 70 فيلمًا جعلته من أهم الفنانين الذين مروا على السينما، كما أنتجت شركته الذى أسسها بفترة الأربعينيات من القرن الماضى نحو 20 فيلمًا اعتبرها النقاد بمثابة علامات سينمائية ساهمت في تطوير السينما المصرية والعربية لما كان لديه من بصيرة نافذة .

اشتهر أنور وجدي ببصمته الكبيرة مع كل عمل، سواء مع الفنانين الذى قدمهم للشاشة، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حصل معه حينما أشرك معه فى بطولة أفلامه الوجه الصغير آنذاك فيروز التى عرفت بالطفلة المعجزة، حيث تمكن من احتوائها وقدمها في أفضل شكل ممكن ومدروس للغاية جعلها تكتسب شعبية كبرى فى سنها الصغير.

الفنان الراحل أنور وجدي اشتهر بتكوين أحد أهم ثنائيات السينما المصرية عبر التاريخ، مع زوجته ليلى مراد، فقد كان معروف بالذكاء الشديد، الذى يسبق عصره، فعلى سبيل المثال استغل ثنائيته مع ليلى مراد بعد قصة حب لا يزال يحكي عنها إلى الآن، وبعدما كانت زيجتهما من أشهر الزيجات الفنية بعدما طلب وجدى يدها أثناء قيامهما ببطولة فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وأعلن نبأ الزواج بعد مشهد زفة للعروسين فى نهاية الفيلم واستمر زواجهما سبع سنوات شاركا طوال فترة الزواج بمجموعة أفلام جعلت منهما ثنائيا مميزا لدى الجمهور إلى أن تم الطلاق بعد الانفصال فنياً.

شركة الأفلام المتحدة للإنتاج والتوزيع السنيمائى التى أسسها عام 1945 قدم من خلالها 20 فيلما أشهرها قلبى دليلى عام 1947، وعنبر عام 1948، وغزل البنات عام 1949،كما قدم أيضا الطفلة المعجزة فيروز فى ثلاثة أفلام من إنتاجه وهم ياسمين وفيروز هانم ودهب، ويعد أنور وجدى الممثل الوحيد الذى مثل مع ثلاثة من أهم نجوم الغناء وهن أم كلثوم، وأسمهان، وليلى مراد.