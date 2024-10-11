شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية قبل انطلاقها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات وتنطلق الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، والذى يعد أحد أهم المهرجانات الفنية فى العالم العربى، وهى الدورة التى تمتلأ بفعاليات مميزة وحفلات عديدة لأهم نجوم الطرب، وهو ما نبرزه خلال السطور التالية مع أرقام عن الدورة الـ32 من المهرجان.

48 حفلا على مدار أيام المهرجان يحييها 115 فنانا منهم 78 مطربا ومطربة.

ومن بين أبرز النجوم الذين يشاركوا بالدورة الـ32 من المهرجان هم محمد حسن لطفي بوشناق، مدحت صالح، عبير نعمة، فؤاد زبادي، ريهام عبدالحكيم، وعد البحري، مي فاروق، تامر عاشور، أحمد سعد، علي الحجار، حنان الخولي، هاني شاكر، إيمان عبدالغني، أجفان.

33 فرقة موسيقية تشارك ضمن فعاليات المهرجان بينهم.. الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، فرقة الحفني بقيادة هشام نبوي، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي، الفرقة الموسيقية بقيادة أمير عبد المجيد .

وتقام فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما في الفترة من اليوم الجمعة 11 أكتوبر حتي 24 أكتوبر.