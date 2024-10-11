شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تكرر تعاونها مع إياد نصار فى مسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجمان إياد نصار وريهام عبد الغفور التحضيرات لمسلسلهما الجديد بعنوان ظلم المصطبة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائى والفنى، وإخراج هانى خليفة، تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، حيث يعقد المخرج هانى خليفة عدد من بروفات التربيزة حاليا للاستقرار على كافة التفاصيل قبل انطلاق التصوير .

وبعد عامين كاملين يلتقى إياد نصار وريهام عبد الغفور في مسلسل ظلم المصطبة، حيث تعاونا من قبل في مسلسل وش وضهر .



ريهام واياد

يشار إلى أن آخر أعمال إياد نصار بطولة مسلسل إلا الطلاق، وعرض العام الماضى، وشارك في بطولته دينا الشربينى، سلمى أبوضيف، صفاء الطوخى، إخراج محمد بركة.

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور في عالم الدراما، مسلسل "الأصلي"، الذي عرض في موسم "الأوف سيزون قبل رمضان الماضي، وشاركها بطولته: منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن.