داليا مبارك في ألبوم “بصمة”.. نجاح فاق التوقعات في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “بصمة” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة. يتضمن الألبوم 8 أغنيات تعاونت فيها داليا مع نخبة من الشعراء والملحنين، وجاءت عناوين الأغاني كالتالي: “أنت كوني”، “لو أهمك”، “لو حبيتي”، “فيها شيء”، “يا حسافة”، “رجال”، “هزمت الشوق”، و”بصمة”.

وحرصت داليا مبارك على توجيه رسالة شكر لكل من ساهم في إنتاج هذا الألبوم من شعراء وملحنين وموزعين، مثنيةً على مجهوداتهم الكبيرة لإخراج الألبوم بأفضل صورة ممكنة. كما عبرت عن امتنانها لعائلتها وأصدقائها وجمهورها على الدعم الذي تلقتّه خلال فترة التحضير.

ونشرت داليا عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” رسالة قالت فيها: “كل الشكر والعرفان لكل من قام على ألبوم بصمة من الأساتذة الشعراء والملحنين والموزعين والموسيقيين اللي كان لهم الفضل يطلع لكم بأفضل صورة. شكراً لعائلتي وأصدقائي اللي لطالما كانوا داعمين لي ولكم جمهوري المخلص الداعم. أتمنى ألبوم بصمة ينال إعجابكم ويوصل لقلوبكم زي ما عملناه لكم بكل حب. بنتكم داليا.”

فور طرح أغاني الألبوم، تلقّت “داليا”، سيلاً من التهاني من جمهورها، الذي أكّد أن الألبوم متنوّعاً بأغانيه الكلاسيكية السعودّية الأصيلة وهو عبارة عن تُحفة فنيّة ترجمتها “داليا”، بصوتها الذي يترك أثاره في وجدان المستمع، إذ وضعت في الألبوم بصمتها الخاصّة، الكفيلة بأن تعبّر عن الفن والطرب السعودي المتميّز.

تخطّى نجاح الألبوم جميع التوقّعات، حيث تصدّر مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد ساعات من اطلاقه، كذلك تسابق جمهور “داليا”، على مشاركة مقاطع من أغاني الألبوم المصوّرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معبراً عن إعجابه المُطلق بجميع أغاني الألبوم، إذ جاءت أبرز تعليقات الجمهور كالتالي:” ألبوم قوي ومجنون وأسماء لامعة والألمع صوت داليا وإختيارها الرهيب للأغاني”، وفي تعليق أخر قال أحد المعجبين: ” بعد ألبوم داليا “بصمة” أصبحنا نعرف من هي فنانة السعودية الأولى، داليا مبارك”.

الجدير ذكره أن داليا مبارك صوّرت جميع أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، بإسلوب متجدّد ومتنوّع، ضمن رؤية فنيّة خاصة وإطلالات مختلفة ومتنوّعة تعبّر عن التراث السعودي الأصيل.