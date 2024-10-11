رد فعل عادل إمام على تجسيد هشام ماجد شخصيته في "البحث عن فضيحة".. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان هشام ماجد عن رد فعل الزعيم عادل إمام، على تجسيده شخصيته من فيلم "البحث عن فضيحة" في عمل فني جديد.

حلَّ الفنان هشام ماجد، ضيفًا ببرنامج "الراديو بيضحك"، المذاع عبر راديو 9090، اليوم الخميس، وتحدث عن فيلمه الجديد "البحث عن فضيحة".

هشام ماجد، قال إن فيلم "البحث عن فضيحة" الذي يستعد لتصويره، هو "Remake" للنسخة الأصلية من الفيلم الذي قدمه عادل إمام وسمير صبري وميرفت أمين، مرادفًا: "فيلم البحث عن فضيحة ليه علاقة بالفيلم الأصلي، الـ Remake بيتعمل في امريكا كل يوم، هو يمكن مش معتادين عليه لكن أعتقد في افلام اتعملت كده في مصر".

وأضاف: "ساعات كتير أفلام بتتعمل مسلسلات، زي العار ونحن لا نزرع الشوك، إنما فيلم يتعمل مرة تاني لا مفيش".

وأكمل: "فيلم البحث عن فضيحة هو نفس الفيلم ونفس القصة بس مش نفس التفاصيل، هو معمول بما يناسب العصر اللي احنا فيه هو مودرن أكتر".

وعن رأي عادل إمام، تحدث هشام ماجد، قائلًا: "أنا معرفش هو عرف ولا لأ، بس أكيد عرف لأن رامي إمام هو مخرج الفيلم ورامي مش هيستجرى يدخل فيلم زي ده من غير ما يقول للزعيم.. هو قالي انه تمام ومبسوط إن احنا هنخش الفيلم ده".

فيلم "البحث عن فضيحة" عرض في يناير 1973 ضم كلًا من: عادل إمام، وسمير صبري، وميرفت أمين، ويوسف وهبي، وأحمد رمزي، وعماد حمدي، ومحمد عوض، وزيزي البدراوي، ومن تأليف فاروق صبري، وإخراج نيازي مصطفى، وإنتاج جمال الليثي.