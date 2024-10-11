بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة Watch It، البرومو الرسمي لمسلسل "6 شهور"، أول بطولة مُطلقة للفنان الصاعد نور النبوي، استعدادا لعرضه يوم 23 أكتوبر الجاري.

ونشر نور النبوي مقطع فيديو جديد من مسلسل 6 شهور، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة إلى متابعيه: "لكل اللي بيجروا ورا التارجت ونفسهم يشوفوا الكوميشين.. المسلسل ده ليكوا، مسلسل ٦ شهور على منصة watchit يوم ٢٣ أكتوبر".

مسلسل 6 شهور، من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما.

ويشارك في بطولته نور إيهاب ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف.

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