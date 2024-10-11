آية سماحة تكشف عن شخصيتها بفيلم "وداعا حمدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة آية سماحة، عن شخصيتها بفيلم"وداعا حمدي" المقرر طرحه بالسينمات قريبا.

ونشرت سماحة، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا تماضر، تماضر عبدالحي غنيم، صحفية وبعشق الأصفر الكموني".

تدور أحداث فيلم "وداعًا حمدي" في إطار لايت كوميدي، ويعتبر التجربة الإخراجية الأولى لـ محمود زهران بعد مشاركته خلال الفترة الماضية كمخرج منفذ بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية كان أبرزها فيلم "هيبتا" عام 2016، فيلم "الضيف" عام 2019، مسلسل "سفاح الجيزة" عام 2023، مسلسل "بالطو"، وفيلم "أنا لحبيبي".

يشارك ببطولة فيلم "وداعًا حمدي" عدد من نجوم السينما المصرية وهم بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.

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