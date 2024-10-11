شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فتحى عبد الوهاب فى ختام مهرجان وهران للفيلم العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل ختام مهرجان وهران للفيلم العربي في الجزائر، تكريم النجم المصري فتحي عبد الوهاب، فيما شهد الحفل توزيع جوائز الدورة ال١٢، حيث نال جائزة النقاد الفيلم الروائي الطويل "أرض الإنتقام" للمخرج أنيس جعاد- الجزائر، فيما حصدت جائزة أفضل ممثلة لمنى حواء من الأردن عن فيلم "إن شاء الله ولد" في فئة الأفلام الروائية الطويلة.

ونال جائزة أفضل الفنان سمير الحكيم عن فيلم"أرض الإنتقام" من الجزائر في فئة الأفلام الروائية الطويلة.

بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم عادت لفيلم "نحن بحاجة إلى مساعدة كونية" للمخرج أحمد عماد من مصر في فئة الأفلام الروائية القصيرة.

وحصل على تنويه خاص الفيلم الوثائقي الطويل "الكابيتانة" إخراج حسام سانسا من تونس وتنويه خاص للفيلم الروائي القصير"عبور" إخراج باقر الربيعي من العراق، اما جائزة الفيلم الوثائقي القصير فذهبت لفيلم "الطحطوح" للمخرج محمد والي من الجزائر، بينما حصد الفيلم الوثائقي الطويل"مطاردة الضوء المبهر" للمخرج ياسر كساب من سوريا على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.

ونال الفيلم الروائي الطويل "بغداد ميسي" للمخرج سهيم عمر خليفة من العراق جائزة الوهر البرونزي، وحصد الفيلم الروائي القصير "ليني أفريكو" إخراج مروان لبيب من تونس جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

أما الفيلم الروائي الطويل "المرهقون" للمخرج عمرو جمال من اليمن نال جائزة الوهر الفضي، وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل للفيلم الروائي الطويل "مندوب الليل" للمخرج علي الكلتمي حيث فاز بالوهر الذهبي.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدأ في الفترة من ٣ وحتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في اطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وضمت المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تم برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.























