شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أعمال الموسيقار عمرو إسماعيل قبل حفله بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموسيقار عمرو إسماعيل من نجوم التأليف الموسيقى الذى وضع بصمته في عالم السينما والدراما بعد أن نجح فى المشاركة في أكثر من 200 عمل فنى بين دراما وسينما، حقق من خلالهما اسم كبير في عالم التأليف الموسيقى، يشارك يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر في حفل موسيقى ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسختة الـ32 والحفل بقيادة المايسترو أحمد عويضة و" الخليج 365 " يستعرض أهم أعماله:



عمرو اسماعيل

الموسيقار عمرو إسماعيل كانت بدايته في عام 1987 حين بدأ العمل في مجال توزيع الموسيقي للاغاني، تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ والحضارات القديمة، وخلال تلك الفترة طرح عدد من الالبومات الموسيقية منها شرقى غربى وعاشق العود وهمسات واسوانيات وكان إعادة توزيع لبعض من الأغاني العربية الكلاسيكيه ولاقت نجاحاً كبيراً، وفي عام 1993 بدأ العمل على اول مشروع لتجربة موسيقية وكان ألبوم "رحـــيل"، وقد قام بتأليفه وإنتاجة عام 1994 وتبعها ألبوم "بيانو بيانو" عام 1995، تعاون أيضاً مع العديد من المطربين.

لينتقل بعدها للعمل بالسينما حيث قام بعمل الموسيقى التصويرية لعشرات الأعمال، من أبرز أعماله طير إنت، ابو علي، الحرب العالمية الثالثة والسرب وبيت الرفاعى والكبير قوى وحق عرب والعنكبوت والمحكمة وضل راجل وجوازة توكسيك وهجمة مرتدة وكوفيد 25 والاخ الكبير وضربة معلم ووابن أصول و ورغدة متوحشة وابن أصول وجواب اعتقال وسبع البرمبة و1000مبروك ولا تراجع ولا استسلام واعز أصحاب ونور عينى وطير انت واسف على الازعاج وغيرها من الاعمال الموسيقية