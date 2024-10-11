شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى الكوبى التايجر بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس عن عمر 37 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع tmz عن مصرع الفنان الكوبي التايجر عن عمر يناهز 37 عاماً بعد إصابته بطلق ناري في الرأس وجاء في بيان على حسابه بموقع انستجرام: "لقد تم لم شمله الآن مع والدته الحبيبة في الجنة".

التايجر اسمه الحقيقي خوسيه مانويل كارباجال زالديفار، وتوفي بعد أسبوع من إصابته برصاصة في الرأس، حسبما أكدت عائلته في بيان رسمي، حيث راح ضحية لجريمة عنف غير مبرر.

وجاء في البيان: "تم العثور عليه بالقرب من مستشفى جاكسون التذكاري وتم نقله على الفور إلى وحدة العناية المركزة للطوارئ، منذ لحظة وصوله، عمل فريق من الأطباء في جاكسون بلا كلل لتزويده بالرعاية التي يحتاجها، لكنه لم توفى".