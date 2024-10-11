شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Skyfall يكشف سبب عدم إخراجه أفلام جيمس بوند من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مخرج فيلم Skyfall سام ميندز أنه لن يعود إلى سلسلة أفلام جيمس بوند لأنهم يريدون مخرجين "أكثر قابلية للتحكم".

وأدلى ميندز مخرج فيلم Spectre في عام 2015، بهذه التعليقات في مقابلة جديدة مع موقعInverse، مؤكداً أنه يشعر بأن الجزء الذى يخص عالم جيمس بوند أصبح في ماضيه.

وأشار ميندز قائلاً :" شعرت أن العمل في أفلام جيمس بوند أخرجني من بعض العادات القديمة، وجعلني أفكر على نطاق أوسع، وأستخدم أجزاء مختلفة من دماغي".

وتابع ميندزمؤكدا: " إنهم يريدون أشخاصًا أكثر مرونة قليلاً في وقت مبكر من حياتهم المهنية، والذين ربما يستخدمونهم كحجر أساس، والذين يمكن التحكم فيهم بشكل أكبر من قبل الاستوديو".