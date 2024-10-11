شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تروج لحوار البروفيسور جارى روفكون على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحوار مع البروفيسور جاري روفكون الفائز بنوبل في الطب المقرر عرضه بعد قليل على تليفزيون الخليج 365، الذى انفرد به الزميلان رامي نوار وأحمد العدل.





وانفرد تليفزيون الخليج 365 بحوار حصرى مع الدكتور جاري روفكون Gary Ruvkun، الفائز بجائزة نوبل فى الطب، وذلك بعد ساعات من إعلان جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي للعلوم عن منح جائزة نوبل في الطب لعام 2024 بشكل مشترك للعالمين جاري رافكون Gary Ruvkun، وفيكتور أمبروس Victor Ambrus.

ويكشف الدكتور جاري روفكون Gary Ruvkun، أستاذ في علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد، الفائز بجائزة نوبل فى الطب، خلال اللقاء الذى أعده رامى نوار وقدمه أحمد العدل، تفاصيل حصوله على جائزة نوبل مع زميله فيكتور أمبروس Victor Ambrus عالم أحياء في كلية الطب في ماساتشوستس، وذلك لاكتشافهما جزيئات الحمض الريبوزي النووي الميكروي ودورها في تنظيم الجينات بعد عملية النسخ.



