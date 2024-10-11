شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد عمرو دياب.. قدم ما يقارب من 40 ألبوما وجمهوره لقبه بـ"الهضبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده، اليوم الجمعة 11 أكتوبر، والذى احتفظ بمكانته في قلوب جمهوره، حتى وقتنا هذا من خلال صوته العذب وإحساسه الصادق في كلمات أغانيه، ودائما ينتظره الجمهور بشغف لطرح ألبوماته الجديدة وحفظ الأغانى بكل حماس.

ولد عمرو دياب 11 أكتوبر 1961، وكان أول ظهور له في 23 يوليو 1967 في الإذاعة المحلية لمدينة بورسعيد، وغنى عمرو دياب أول مرة في الإذاعة المصرية، حيث غنى النشيد الوطني (بلادي بلادي) وأهداه محافظ بورسعيد قيثارة لجمال صوته، وفي عام 1982 انتقل عمرو دياب الى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وسجل في 1983 أول أغنية وهي "الزمان"، وأول ألبوم "يا طريق"، اكتشفه الموسيقار هاني شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، وتخرج فى المعهد وسجل ألبوم "هلا هلا" فى 1986.



لقّب الجمهور عمرو دياب بـ"الهضبة"، وقدم ما يقارب من 40 ألبوما حتى الآن، غير أنه لحن لنفسه كثيرا من أغانه، ومن أبرزها أغنية المحبوبة، أغنية "متخافيش"، أغنية "رصيف نمرة خمسة"، أغنية "هتمرد"، أغنية "عنواني"، أغنية "ذكريات"، أغنية "تملى معاك"، أغنية "يا عمرنا"، أغنية "شوقنا"، أغنية "تملى معاك"، أغنية "حبيبي يا نور العين" في ألبوم "نور العين" الذى حقق أعلى المبيعات في سوق الكاسيت بالشرق الأوسط، وتُرجم أكثر من 44 أغنية للهضبة.

شارك عمرو دياب في 3 أعمال تليفزيونية، وقدم 4 أفلام سنيمائية، فيلم "السجينتان"، فيلم "العفاريت"، فيلم "آيس كريم في جليم"، فيلم "ضحك ولعب وجد وحب".



عمرو دياب



الفنان عمرو دياب



النجم عمرو دياب