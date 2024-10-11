شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين: "قدمت مسلسل ونوس خلال دراستي وكنت لسه مخلفة ابني من شهور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهى عابدين، إنها دخلت التمثيل من خلال بوابة معهد فنون مسرحية، ولم يكن لديها الخبرة عن أي شيئ، مضيفة: "معملتش أي حاجة قبل الدراسة في المعهد، وحبيت أخذ الموضوع من المصدر، وقدمت مسلسل ونوس وأنا في المعهد، وكنت لسه مخلفة وابني كان عنده شهور".

وأضافت نهى عابدين، خلال لقاء ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أنها تزوجت خلال دراستها في معهد فنون مسرحية، وخلفت ابنها وقت تصوير مسلسل ونوس، وقالت مازحة : "طول الوقت كنت عايزة اعمل كل حاجة مع بعض أدرس واشتغل واتجوز واخلف بدري، وكنت محملة على نفسي بزيادة".

وأشارت نهى عابدين، إلى أن المخرج شادي الفخراني، هو الذي اعطاها فرصة الظهور في مسلسل ونوس، حيث ظهرت في مسلسل سابق اسمه الكابوس، وكانت تقدم دور مش كبير، ولكن شادي الفخراني يحتاج هذه الشخصية في مسلسل ونوس، مؤكدة أن النجوم الذين شاركوا في مسلسل ونوس ساعدوها، وكانت متحمسة تظهر بمستوى يليق بنجوم المسلسل.