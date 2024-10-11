شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد لـ فاطمة مصطفى: معتز التونى اعتبر فيلم إكس مراتى تحديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام ماجد أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على سعادته بالنجاح الكبير الذى يحققه فيلم اكس مراتي على مستوي الإيرادات قائلاً: "الفيلم عمل حالة حلوة وبشكر كل اللى شكروا فيه، أو اتكلموا عنه عندهم على السوشيال ميديا من الزملاء في المهنة".

وأضاف هشام ماجد عن تعاونه مع المخرج معتز التوني : "بنشتغل مع بعض كتير ومبسوط ليه جداً بنجاح الفيلم خاصة إنه كان واخده تحدي على مستوي الصورة الإخراجية وأمور كتير في الفيلم مش مجرد كوميديا بس".

هذا وقد استطاع هشام ماجد تحقيق إيرادات كبيرة سواء بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التي تخطت إيرادات الـ60 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلم إكس مراتى الذى يعرض حاليًا وتخطى حاجز إيراداته الـ 85 مليون جنيه ولا يزال الرقم قابل للزيادة في الآونة المقبلة.

برنامج الراديو بيضحك يذاع على الراديو 9090 فى تمام الساعة 5 الخميس من كل أسبوع، وقد استضاف عدد من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، محمد رمضان.