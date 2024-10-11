شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت تحتفل بزفافها وتظهر بالفستان الأبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مريم الخشت بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية بحضور الأصدقاء والمقربين، وظهرت مريم الخشت بالفستان الأبيض أثناء عقد قرانها مروراً بزفافهما.

يذكر أن الفنانة مريم الخشت شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "بدون سابق انذار" من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

وشاركت مريم الخشت في رمضان قبل الماضي بمسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



جانب من فرح مريم الخشت



فرح مريم الخشت



جانب من حفل زفاف مريم الخشت



رقص مريم الخشت وعريسها



الفنانة مريم الخشت



مريم الخشت



جلسة تصوير مريم الخشت وعريسها



مريم الخشت وعريسها



مريم الخشت تحتفل بزفافها



مريم الخشت بفستان الزفاف