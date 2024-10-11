شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى في رهان جديد بمسلسل 6 شهور على WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون منصة watch it مع شركة اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى خلال مسلسل 6 شهور من بطولة النجم الشاب نور النبوى وذلك فى إطار خطة المنصة بهدف تصعيد النجوم الشباب ومنحهم فرصة البطولة مثلما حصل مع أكثر من تجربة درامية تم طرحها على منصة watch it فى الآونة السابقة بتجارب ناجحة لفنانين شباب مثل طه الدسوقى، وعصام عمر.

مسلسل 6 شهور يعد بمثابة رهان جديد لمنصة watch it والتى تتعاون فى المسلسل مع أروما استديوز التى اختارت نور النبوي بعد نجاحاته الأخيرة إذ استطاع فيلم الحريفة من بطولته فى تحقيق إيرادات كبيرة اقتربت من 80 مليون جنيه .

ويحسب لإدارة منصة watch it تصعيد النجوم الشباب في الفترة الأخيرة، حيث أن أغلب أعمالها الأصلية لاقت النجاح الكبير وإشادات الجمهور على الاختيارات والمواضيع التي تقدمها المنصة آخرهم بالطو وانترفيو وريفو 1،2، على باب العمارة.



وطرحت منصة watch it الإلكترونية البوستر الرسمى لمسلسل 6 شهور، استعدادا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة بشكل حصرى عبر شاشتها، وذلك ضمن الحملة الترويجية للعمل التى بدأتها المنصة خلال الأيام الماضية.



ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر، مراد مكرم، بسمة نبيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما، واشراف عام مصطفى العوضى .



وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما يصور حاليا نور النبوى فيلم الحريفة 2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

