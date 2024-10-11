"نظام غذائي صعب".. دينا عن رشاقتها: "باكل كل الحاجات اللي بتطير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة الاستعراضية دينا عن اتباعها نظام غذائي وصفته بالصعب، وتحدثت عن تفاصيله لجمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات "اسمع من دينا".

وقالت ردًا على سؤال "إزاي قادرة تحفظي على وزنك ورشاقتك وحركاتك": "متبعة نظام غذائي صعب شوية بقالي سنتين تقريبا، مش باكل دقيق ولا لبن ولا منتجات الألبان أو أي حاجة مخبوزة ولا مكرونة ولا بيتزا ولا كيك ولا جاتوه، وباكل كل الحاجات اللي بتطير، وباكل اللحمة مش بطلب منكم تعملوا كده بس تخفوا شوية حاجات".

وتابعت دينا "الناس اللي بتشتكي من ألم جسمها وضهرها وركبها الدقيق هو اللي بيعمل ده، الناس اللي عندها القولون كل البقوليات اللي بتعمل الحاجات دي، الستات اللي مش بتقدر تعمل رياضة لازم تلعبوا 3 أيام في الأسبوع لو مش هتقدروا امشوا ساعة".

وأضافت "أنا بدرب وبرقص معنديش وقت ألعب رياضة، والرقص مهم جدا بيساعد إن هرمومات الجسم تشتغل أحسن".

يُذكر أن دينا عُرض لها مؤخرًا فيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، ورانيا يوسف وشيرين رضا.