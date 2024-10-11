حفلات وعروض أزياء.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجآت النسخة الخامسة من موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجآت النسخة الخامسة من موسم الرياض عام 2024-2025.

تركي آل الشيخ تحدث في لقاء تلفزيوني ببرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، وأعلن افتتاح "موسم الرياض 5" السبت المقبل، بحفل غنائي ضخم يضم 3 فنانين عامليين، وإقامة مباراة للملاكمة.

وأضاف أن هذا العام يحمل موسم الرياض العديد من المفاجآت، منها إقامة حفلات غنائية وسينمائية وعروض أزياء ومباريات في الملاكمة والتنس والفنون القتالية UFC.

وتابع: "الجانب المصري له مساحة كبيرة في فعاليات موسم الرياض من مسرحيات وحفلات غنائية وأحداث رياضية، وسيكون هناك حضور مميز لـ الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وتقديم عرض تاريخي للمطرب عمرو دياب".

ووجه تركي آل الشيخ رسالة لجمهوره في مصر والوطن العربي: "استمتعوا وتعالوا هتلاقوا كل شيء تريدينها في كل قطاع وكل هواية".

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر الجاري حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025.

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