تركي آل الشيخ: "عمرو دياب لو قلناله تكريم يزعل وهنستعرض تاريخه بموسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، مساء الخميس 10 أكتوبر، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالنسخة الخامسة من موسم الرياض، التي من المقرر انطلاق فعالياتها يوم السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري.

وقال تركي "هناك أحداثا غنائية وسينمائية وأزياء وملاكمة وتنس"، وأكد أن الموسم هذا العام طويل وممتد وأن الجانب المصري له شأن كبير في النسخة الجديدة.

وتعليقا على التطور الذي شهده موسم الرياض من النسخة الأولى للخامسة، قال: "الحمد لله دعم غير محدود والسعوديين سعيدين وكل متذوق لشيء معين يلقى حاجته في موسم الرياض، هذه ميزة موسم الرياض التنوع" .

وأشار إلى وجود احتفالية كبيرة ستُقام لـ"موسيقار الأجيال" الفنان الكبير الراحل محمد عبدالوهاب، إلى جانب تنظيم حدث كبير في موسم الرياض للفنان الكبير عمرو دياب "الهضبة"، وردًا على جملة عمرو أديب بأن الموسم حريص على تكريم فنانين معاصرين، قال تركي آل الشيخ "عمرو دياب لو قلناله تكريم يزعل، هو استعراض لتاريخ عمرو دياب".

يُذكر أن موسم الرياض سينطلق في 12 أكتوبر الجاري، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، إلى جانب الفعاليات الفنية وأخرى تتعلق بالموضة وكذلك الألعاب.