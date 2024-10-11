محمود راتب يطرح أغنية "قلبت بجد" بتوقيع اللبنانية رندلي قديح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب محمود راتب اليوم الخميس 10 أكتوبر أغنية جديدة بعنوان "قلبت بجد"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية، وأيضا على مواقع التواصل الإجتماعي.

والأغنية من كلمات مصطفى عبدالرحمن وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني، وتم تصويرها في بيروت بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح، وإنتاج شركة العندليب للإنتاج الفني.

تأتي الأغنية بعدما قام محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ بإهداء الميكروفون الذهبي الخاص بالعندليب إلى المطرب الصاعد محمود راتب.

وقال شبانة في بيان صحفي إنه استمع مؤخراً لدعاء بصوت المطرب الصاعد محمود راتب بعنوان "عشان أتوب"، ليجد نفسه أمام صوت مؤثر وحساس ويتميز بتوصيل معنى الكلمة والجملة اللحنية، مشيراً إلى أنه يتوقع له النجاح والاستمرار وحجز مكان مرموق بين النجوم الكبار في الفترة المقبلة، مشيراً إلىانه لم يجد أثمن من الميكروفون الذهبي للعندليب حتى يهديه إياه تشجيعاً له .

وأضاف شبانة أن قصة هذا الميكروفون تعود لفترة السبعينيات حيث أهدته شخصية عربية مرموقة للعندليب، وغنى به حفل معرض دمشق الدولي في شهر أغسطس عام 1976.

فيما أعرب المطرب الصاعد محمود راتب عن سعادته البالغة بهذه الهدية، وقال في بيان صحفي إنه فخور باقتناء ميكروفون الفنان الكبير عبدالحليم حافظ، ويتمنى أن يكون على قدر هذه المسئولية الضخمة .

يشار إلى أن المطرب الصاعد محمود راتب طرح العديد من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "أحلى الكلام" من ألحانه، وكلمات حسام عمر، وتوزيع وليد ميمني، وبعدها طرح أغنية "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور، وقام بتصويرها فيديو كليب مع المخرجة نيهال نبيل، بالإضافة إلى دعاء "عشان أتوب" من كلماته وألحانه وتوزيع وليد ميمني .