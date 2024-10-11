في عيد ميلاده.. تعرف على أشهر أفلام "الكينج" محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحتفل اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر "الكينج" محمد منير، بعيد ميلاده الـ 70، بعد مسيرة غنائية استمرت نحو 45 عامًا، تربع خلالها على عرش النجومية منذ انطلاقته الفنية.

كما ترك "الكينج" بصمته في مجال التمثيل، وتعاون مع مجموعة من المخرجين والنجوم، بينهم: يوسف شاهين وخيري بشارة.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها:

- فيلم "حدوتة مصرية"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين عام 1986، بمشاركة الفنانة يسرا، والفنان الراحل نور الشريف.

- فيلم "اليوم السادس"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين عام 1986، بمشاركة الفنانة العالمية داليدا، والفنانة شويكار.

- فيلم "المصير"، مرة ثالثة مع المخرج يوسف شاهين عام 1997، بمشاركة: نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة.

- فيلم "الطوق والإسورة" مع المخرج الكبير خيري بشارة.

- فيلم "يوم مر يوم حلو"، في تعاونه الثاني مع المخرج خيري بشارة، بمشاركة النجمة فاتن حمامة.

- فيلم "اشتباه"، بمشاركة النجمة نجلاء فتحي.

- فيلم "حكايات الغريب" مع المخرجة إنعام محمد علي، وتدور أحداثه بين نكسة 1967 وحرب أكتوبر المجيدة.

- فيلم "البحث عن توت عنخ آمون" عام 1997 بمشاركة الفنان حسين فهمي.

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