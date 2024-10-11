رسائل نجوم الفن لـ مريم الخشت بعد إعلان زواجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحتفل الفنانة مريم الخشت، اليوم الخميس، بحفل زفافها على أحمد أباظة، في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ووجه نجوم الفن التهنئة إلى مريم الخشت بمناسبة حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أبرزهم، أسماء أبو اليزيد، أسماء جلال، وأحمد فهمي، والفنانة وئام مجدي، والموديل لوجينا صلاح، والفنانة هبة الدسوقي.

وعلقت أسماء أبو اليزيد، وكتبت: مبروك يا مريم ربنا يسعدكو حبيبتي، وعلقت أسماء جلال بوضع "خرزة" زرقاء، وهنأ أحمد فهمي، وكتب: "مبروك"، وكتبت لوجين صلاح: "مبروك يا حبيبتي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض لقطات من حفل زفاف مريم الخشت، التي شاركت زوجها أحمد أباظة رقصة رومانسية وبادرها بوضع قبلة على "خدها".

وكانت مريم الخشت احتفلت بخطوبتها شهر يونيو عام 2023، ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام"، وشهد حضور عدد من أصدقائها المقربين في الوسط الفني منهم صدقي صخر، كريم قاسم.

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