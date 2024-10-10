تركي آل الشيخ يكشف كواليس استعدادات الدورة الخامسة من فعاليات "موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للدورة الخامسة من فعاليات "موسم الرياض" والمقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام"، كشف خلاله عن إقامة مؤتمر صحفي وسط عدد من المديرين التنفيذيين، وشركاء الدورة الجديدة، وقام بتوجيه الشكر والتحية للجميع، وعلق: "أشكر جميع شركات الموسم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، اللي يساهمون معنا في نجاح موسم الرياض كل سنة وخلق تجربة استثنائية للزوار بما يليق بمكانة المملكة العالمية".

وتضمن الفيديو خطة الهيئة العامة للترفيه لفعاليات الدورة الخامسة لموسم الرياض منها التنسيق مع وزارة الداخلية لإقامة الفعاليات، المسح الأمني لمواقف السيارات، وعدد من شحنات الألعاب النارية التي تم استيرادها من الخارج، التصاريح الخاصة بمرور الشاحنات، وكاميرات الموزعة التي تم توزيعها على كافة المناطق.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر الجاري حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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