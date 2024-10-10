كريم عبدالعزيز وعصام عمر وباسم سمرة ومحمد شاهين يتنافسون على جوائز رمضان للإبداع 2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد نجاح النسخة الأولى من حفل كرييتف إنداستري ساميت لجوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور "The People's Choice Ramadan Awards"، تُقام النسخة الثانية من الحفل في 20 أكتوبر الجاري للإعلان عن الفائزين من نجوم موسم رمضان 2024.

وللعام الثاني على التوالي، تعود "كرييتف إنداستري ساميت" بسلسلة كبيرة من جوائزها تحت عنوان جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور "The People's Choice Ramadan Awards" لتكريم الأعمال الفنية والإعلانية الرمضانية لعام 2024، وتم الإعلان عن قائمة الأعمال والمواهب المتأهلة النهائية.

تُقدم الجوائز بناء على استطلاع التفاعلي، يختار الجمهور الأعمال الدرامية في فئات متعددة تشمل التمثيل، والسيناريو، والإخراج، والإنتاج، بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية والكوميدية والوجوه الصاعدة. أما بالنسبة للإعلانات، فيتم التصويت في عدة فئات منها الإعلانات الكوميدية، والإعلانات العاطفية، وأفضل وكالة إعلانية، وأفضل مخرج إعلاني، وأفضل تصميم ملابس، وأفضل إنتاج، وأفضل إعلان رمضاني.

وشهدت النسخة الثانية من جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور "People's Choice Ramadan Awards" ، التي من المقرر عقدها يوم 20 أكتوبر الجاري، منافسة قوية في اختيار الجمهور لأفضل الأعمال سواء كانت الفنية أو الإعلانية، ووصل التصويت حتى الآن إلى أكثر من 400,000 صوت.

أفضل ممثل درامي

وتم الإعلان عن الأسماء الأربعة النهائية المرشحة لكل جائزة للأعمال الدرامية والمسلسلات خلال موسم رمضان. تشمل هذه الفئات جائزة أفضل ممثل درامي، إذ يتنافس على اللقب كل من: كريم عبدالعزيز وعصام عمر ومحمد شاهين وباسم سمرة.

أفضل ممثلة درامية

أما جائزة أفضل ممثلة درامية، يتنافس عليها كل من: سلمى أبو ضيف ومي عمر وأسماء أبو اليزيد وعائشة بن أحمد.

أفضل ممثل وممثلة في الكوميديا

وفي فئة أفضل ممثل كوميدي، يتنافس على اللقب كل من: شريف سلامة وهشام ماجد وكريم محمود عبدالعزيز وأكرم حسني. بينما يتنافس على جائزة أفضل ممثلة كوميدية كل من: دينا الشربيني وأسماء جلال وآية سماحة ورحمة أحمد.

وقالت مي سلامة، الشريك المؤسس لـ"كرييتف إنداستري ساميت": "إن جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور حلقة وصل بين العاملين في الصناعات الإبداعية والثقافية كما أنها احتفال بالمبدعين. توفر هذه الجوائز فرصة للجمهور للتعبير عن آرائهم من خلال التصويت على أفضل الأعمال الفنية والإعلانية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحترافية والحيادية."

ومن الجدير بالذكر، أنه تم تصويت أكثر من 110,000 من الجمهور في النسخة الأولى من جوائز رمضان People’s Choice لعام 2023، كما شهد حفل النسخة الأولى مجموعة من المفاجآت والمواقف الإنسانية، منها تنازل الفنان طه الدسوقي عن جائزته كأفضل ممثل صاعد في مسلسل "الصفارة" لصالح الطفل عمر شريف تقديرا لدوره فى مسلسل "تحت الوصاية".