بالصور.. أحدث ظهور لـ كندة علوش بعد تصريحاتها عن إصابتها بالسرطان وتعرضها للتنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة كندة علوش متابعيها ومحبيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بعد تصريحاتها الماضية حول رحلتها مع السرطان، وتعرضها للتنمر بسبب زيادة في الوزن.

ونشرت كندة، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة هادئة ومميزة.

وتفاعل نجوم الفن مع الصور أبرزهم الفنانة إنجي علاء، الفنانة منى زكي ، الفنانة فيفي عبدة، الفنانة صبا مبارك.

يذكر أن كندة علوش، تحدثت ببرنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة "إم بي سي" عن تعرضها لزيادة الوزن خلال فترة العلاج وما تبعها من "تنمر"، قائلة: "أنا لم تكن متأثرة بآراء الآخرين بقدر ما كانت منزعجة من تأثير الوزن الزائد على قدرتها على التفاعل مع أبنائها، مضيفة أنها أصبحت معتادة على التعليقات السلبية وتتجاهلها".

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