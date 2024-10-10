"القومي للمسرح" يحتفي بعيد ميلاد الفنانة القديرة شيرين

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ياسر رشاد - القاهرة - يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الخميس، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة شيرين.
ويأتي الاحتفاء بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا لـ الفنانة الكبيرة شيرين، وتعد هي أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن الفنانة شيرين
- اسمها الحقيقي أشجان محمد.
- تخرجت في معهد الباليه بالقاهرة.
- كما نالت درجة الليسانس في الحقوق.
- بدأت حياتها الفنية أواخر السبعينات، بالمشاركة بأدوار صغيرة في مسلسلات تليفزيونية، مثل: "بنت الأيام" 1977، "السمان والخريف" 1978، "العملاق" 1979.. وغيرها.
- مع بداية الثمانينات زادت شهرتها بعضها قيامها ببطولة مسلسل "عيون" 1980، وأيضا عندما حلت كبديلة للفنانة "هويدا" في بطولة مسرحية "المتزوجون" 1981.
- شهدت التسعينات زيادة نشاطها كنجمة سينمائية، بعدما شاركت النجم عادل إمام في بطولة فيلم "الإرهابي" 1993، ثم سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" في الأعوام 1995، 1996، و2000.
- في السنوات الأخيرة قل نشاطها السينمائي، ولكن التليفزيون عوض ذلك، فشاركت شيرين في مسلسلات: "أماكن في القلب" 2005، "ناصر" 2008، "عابد كرمان" 2011، "العراف" 2013،.. وغيرها.