توم كروز.. إعصار ميلتون يدفع نجم "المهمة المستحيلة" للهروب

ياسر رشاد - القاهرة - التقطت عدسات المصورين، صورًا للنجم الأمريكي توم كروز، وقد بدا عليه القلق الشديد خلال تواجده في لندن.

وشُوهد توم كروز في مهبط طائرات الهليكوبتر في "باترسي" بلندن، قبل ساعات قليلة من وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمتلك بطل Mission Impossible مُجمعًا سكنيًا كبيرًا في مدينة "كليرواتر" بمقاطعة "بينيلاس" في فلوريدا".

وتوقع خبراء أن يغمر إعصار "ميلتون" مدينة "كليرواتر" بعد وقت قصير من وصوله إلى اليابسة.



وتم إصدار تحذيرات من وقوع إعصار في أكثر من 20 مقاطعة في فلوريدا، قبل وصول إعصار "ميلتون" إلى الولاية.

وقال حاكم ولاية فلوريدا إن الحرس الوطني يستعد لأكبر عملية بحث وإنقاذ في تاريخ الولاية، وتم نشر 9000 جندي تحسبًا للفوضى التي قد يسببها الإعصار.

ويتحرك الآن الإعصار بسرعة 15 كم/ساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 290 كم/ساعة، فيما حدد خبراء الأرصاد الجوية مستوى الإعصار الخامس، وهو الحد الأقصى.