شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الترويجي للدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقي العربية: الحدث الموسيقي الأضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية البرومو التشويقي لدورته الـ 32، التي من المقرر انطلاقها غدا الجمعة، وحتى يوم 24 أكتوبر الجاري، وهو الحدث الموسيقي والغنائي الأهم والأضخم، حيث يقدم ألوانا مختلفة من الموسيقي الشرقية التي يتفاعل معها عشاق الموسيقي

وضم البرومو التشويقي للدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقي العربية لقطات متنوعة ومختلفة من مختلف الحفلات التي تضمنها المهرجان خلال دوراته السابقة، فضلا عن صور مطربي الدورة الـ 32، دورة الموسيقار والفنان الراحل سيد درويش.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية يقام غدا الجمعة، وتبدأ مراسم الافتتاح من داخل مسرح النافورة بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر، وكلمة لرئيسة المهرجان والمؤتمر، ثم يلقي وزير الثقافة كلمة مهرجان الموسيقى العربية ويعلن انطلاق الفعاليات التى تستمر على مدار 14 يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية "و فى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور.

كما يكرم وزير الثقافة ورئيسة الأوبرا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن احمد (مصر) ، الأستاذة الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين(مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن ، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب) ، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان) ، النجم محمد منير، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ( وزير الثقافة الأسبق) .

ويخرج حفل الافتتاح مهدى السيد وتقدمه الإعلامية جاسمين طه ويتضمن عرضًا لفيلم تسجيلي يستعرض حياة الموسيقار خالد الذكر سيد درويش يتبعه فقرة موسيقية يقدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش، ثم فقرة غنائية للفنان محمد حسن. بعدها ظهور مميز للفنانة السورية لينا شاماميان، يعقبها فقرة غنائية للفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق .

أما الفاصل الثاني من الحفل فيحييه النجم الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه وأغانى الزمن الجميل.

